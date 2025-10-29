Губернатор Подмосковья поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных волонтеров с региональным Днем добровольца. Он выразил им благодарность за труд и вручил награды.

«День волонтера мы учредили для того, чтобы встречаться с самыми активными, самыми заслуженными нашими добровольцами, вручать им награды. Сегодня – это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос – что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции «Доброе дело»? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтерам, а также их наставникам, родителям», - обратился губернатор к добровольцам.

Движение появилось в 2020 году в самый разгар пандемии. Тогда волонтеры помогали медикам, пенсионерам, многодетным семьям. С тех пор они провели более 15 тыс. мероприятий.

Движение объединяет свыше 130 организаций. Общее число участников превышает 60 тыс. человек. С начала текущего года присоединились 9 тыс. человек.

В числе самых ярких мероприятий — участие в проекте «Доброе дело», который запустили весной 2022 года. В его рамках было передано 8,5 тыс. тонн гумпомощи для участников СВО и для мирных жителей. В центрах поддержки участников СВО волонтеры вместе со специалистами отработали свыше 24 тыс. заявок.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 6/7 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 7/7

Добровольцы активно работали во время коммунальной аварии в Климовске. Они развозили обогреватели и одеяла, продукты и лекарства, отрабатывали адресные обращения. После теракта в «Крокус Сити Холле», они неделями трудились в центре поддержки пострадавших, пункте выдачи вещей, у стихийного мемориала.

Кроме того, волонтеры помогали весной, когда несколько округов остались без электричества. Помимо этого, они также участвовали в устранении последствий разлива нефти в Черном море. Они также участвуют в проекте по формированию комфортной городской среды. Осенью они помогали на конкурсе «Интервидение».

Губернатор вручил почетные грамоты координаторам движения в Подольске и Жуковском Александру Шаповалову и Елизавете Федоровой. Также в число награжденных вошли победители регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

