Добровольцы ВСКС Подмосковья повысили уровень профессиональных навыков. Обучение ребят проходило в течение нескольких дней на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА, передает Министерство информации и молодежной политики.

В программу обучения вошли как теоретические, так и практические занятия. Прошли занятия по оказанию первой помощи, психологической и альпинистской подготовке, пожарной безопасности. Ребята смогли отработать действия в случае возникновения ЧС и обнаружения пострадавших.

В завершение программы участникам нужно было сдать экзамен. После этого им вручили сертификаты о прохождении обучения.