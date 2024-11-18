Добровольцы ВСКС Подмосковья провели соревнования по оказанию первой помощи

Добровольцы ВСКС региона приняли участие в третьих областных соревнованиях по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Фактор риска», передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло на базе Академии гражданской защиты МЧС России в двух лигах: студенческие и школьные спасательные отряды. Общее число участников превысило сто человек в составе 35 команд.

«Такие мероприятия способствуют развитию молодежи и повышению их компетенций в области первой помощи», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе соревнований прошло тестирование. За полчаса нужно было ответить на пятьдесят вопросов. Также была проведена эстафета по оказанию первой медпомощи при разных травмах.

По итогам соревнований среди студентов победила команда «Преподаватели-спасатели» из Мытищ, среди школьников — команда «Быть первыми» из Химок.