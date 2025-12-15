Доля выпускников колледжей Подмосковья, устроившихся на работу после обучения, превысила 95%

Более 95% выпускников подмосковных колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Отмечу, что свою первую работу по специальности более 50% студентов получают уже во время обучения», – отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В регионе студенты колледжей начинают сотрудничать с предприятиями — партнерами образовательных учреждений еще во время учебы. Ребята проходят в компаниях практику и могут получить предложение о трудоустройстве.

В целом с колледжами и техникумами Подмосковья сотрудничают более 2 тыс. компаний. Это крупные промышленные предприятия, застройщики, НИИ, рестораны и агрохолдинги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выросло число заявлений на поступление в колледжи.