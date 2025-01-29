Дом Движения Первых открылся в Московской области

Дом Движения Первых открыли в Подмосковье на базе Российского университета кооперации. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. В торжественной церемонии открытия штаба приняли участие около 250 активистов из 54 округов региона.

«Министерство информации и молодежной политики Московской области поддерживает инициативу каждого Первого в Подмосковье, чтобы все смогли найти себя, выбрать свой путь, чтобы определились, чем вам действительно интересно заниматься в этой жизни, в родном Подмосковье», — подчеркнула глава министерства Екатерина Швелидзе.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

С февраля в открывшемся Доме Первых начнут работать три брендированных кабинета и тематические зоны.

В рамках открытия ректору вуза Алсу Набиевой вручили благодарственное письмо от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за добросовестный труд и высокий профессионализм. После этого университет и региональное отделение Движения Первых подписали соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, прошла встреча с ветераном боевых действий, участником СВО и наставником Движения Первых Андреем Мельниченко. Помимо этого, состоялось совещание по вопросам взаимодействия движения с сектором НКО Подмосковья.