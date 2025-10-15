Дома 35 тыс. жителей Подмосковья подключили к газу с начала года по президентской программе

В Подмосковье с начала года в рамках президентской программы социальной газификации к газу подключили дома 35 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Так, специалисты компании построили 750 км новых газораспределительных сетей.

35-тысячной жительницей региона, в доме которой появился газ, стала Василина Николаевна из деревни Зенькино Истры. В этом населенном пункте было построено 680 м сетей. К газу здесь подключили 18 домов из 31 запланированного.

