Дополнительные поезда ЦППК будут ходить до Ржевского мемориала в праздники

Дополнительные экспрессы АО «Центральная ППК» будут ходить до Ржевского мемориала в ноябрьские праздники, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, со второго по пятое ноября включительно поезда компании будут ходить от Курского вокзала до станции Муравьево в Тверской области. Экспрессы будут совершать промежуточные остановки в Истре, Волоколамске и Шаховской.

Подробная информация о расписании движения поездов доступна на официальном сайте компании или в ее приложении.