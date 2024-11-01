Дополнительные поезда ЦППК будут ходить до Ржевского мемориала в праздники
Фото: [АО "ЦППК"]
Дополнительные экспрессы АО «Центральная ППК» будут ходить до Ржевского мемориала в ноябрьские праздники, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, со второго по пятое ноября включительно поезда компании будут ходить от Курского вокзала до станции Муравьево в Тверской области. Экспрессы будут совершать промежуточные остановки в Истре, Волоколамске и Шаховской.
Подробная информация о расписании движения поездов доступна на официальном сайте компании или в ее приложении.