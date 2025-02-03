Дополнительный автобусный маршрут начал курсировать по Мытищинской хорде

Новый автобусный маршрут запустили на Мытищинской хорде, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это снизит для пассажиров время в пути в часы пик.

Так, в рамках действующего автобусного маршрута №314, который следует от станции «Мытищи» до станции метро «Медведково», ввели дополнительную схему движения. Она связывает поселок Пироговский и станцию метро «Физтех» и проходит по Мытищинской хорде.

На новый маршрут вывели четыре автобуса. В общей сложности они выполняют 54 рейса каждые сутки. Первый автобус отправляется от остановки «Поселок Пироговский» в 06:30, а последний — от станции «Физтех» в 21:00.

Стоимость проезда по маршруту составляет от 60 до 105 рублей. Финальная стоимость зависит от дальности поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о необходимости увеличить число автобусов, следующих до станций МЦД.