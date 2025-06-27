Дороги к пляжу и парку отремонтировали в микрорайоне Климовск Подольска

В Подольске провели ремонт двух дорог в микрорайоне Климовск. Одна из них ведет к лесопарку, другая — к пляжу, рассказали в муниципальной администрации.

В этом сезоне в Подмосковье приведут в порядок 57 региональных дорог, которые ведут к популярным местам летнего отдыха, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске работы провели на улице Рожкова до лесопарка «Дубрава». Покрытие обновили почти на 5,4 тыс. кв. м. Также в порядок привели участок Октябрьского переулка до пляжа. Здесь заменили более 2,7 тыс. кв. м. покрытия.

В общей сложности в Подольске в этом сезоне отремонтируют 11 региональных дорог протяженностью около 14 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность соблюдения порядка на пляжах.