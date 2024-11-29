Дорожники Подмосковья обработали против скользкости более семи тысяч километров дорог

Минувшей ночью подмосковные дорожные службы провели противогололедную обработку 7,6 тысячи километров проезжей части и тротуаров в регионе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работах задействовали 380 комбинированных дорожных машин», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы прошли на муниципальных и региональных дорогах, в том числе, на опасных участках. В ведомстве добавили, что работы фиксируются в специализированной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.