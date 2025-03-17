Дорожники Подмосковья приступили к ликвидации последствий снегопада

Порядка 1,7 тыс. дорожников Подмосковья задействовали в работах по ликвидации последствий снегопада и обеспечению безопасного проезда. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ночью дорожные службы обработали противогололедными материалами опасные участки региональных и муниципальных дорог Подмосковья. Сейчас проводится уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, к работам также привлекли более 600 единиц спецтехники. В ведомстве добавили, что в ближайшие на дорогах в регионе может образовываться гололедица, поэтому передвигаться на летней резине опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.