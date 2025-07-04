Дорожники Подмосковья провели ремонт искусственных неровностей

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных неровностей на региональных дорогах в семи населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улицах Текстилей в Ногинске, Парковой в Долгопрудном, Девичье Поле в Коломне и Набережная Циолковского в Жуковском. Кроме того, ремонт провели на улице Центральной в деревне Корыстово под Каширой, улице Советской в деревне Золотово в Воскресенске и улице Пушкина в поселке городского типа Вербилки Талдомского округа.

В ведомстве уточнили, что неровности обустраивают преимущественно у пешеходных переходов, чтобы водители соблюдали скоростной режим.

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