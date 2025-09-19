Дорожники Подмосковья провели ремонт «лежачих полицейских»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных дорожных неровностей на региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что такие неровности помогают успокоить движение на дорогах вблизи социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах. Работы прошли на Октябрьской улице в Пушкино, улице Пушкина в Луховицах, Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка под Люберцами. Кроме того, ремонт провели в селе Алабушево под Солнечногорском, деревне Новая в Серпухове и селе Иудино Сергиево-Посадского округа.
