Дорожники Подмосковья провели ремонт «лежачих полицейских»

В ведомстве уточнили, что такие неровности помогают успокоить движение на дорогах вблизи социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах. Работы прошли на Октябрьской улице в Пушкино, улице Пушкина в Луховицах, Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка под Люберцами. Кроме того, ремонт провели в селе Алабушево под Солнечногорском, деревне Новая в Серпухове и селе Иудино Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.