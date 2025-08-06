Дорожники Подмосковья провели ремонт ограждений

За неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Заводской в Ивантеевке, улице Гагарина в Жуковском, улице Волковской в Люберцах, Вишняковском шоссе в Балашихе, улице Заводской в Долгопрудном, а также на 4-м километре Осташковского шоссе в Мытищах. Кроме того, ремонт провели на улице Новой в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа и на Кудиновском шоссе в поселке городского типа Обухово Богородского округа.

В ведомстве уточнили, что такие ограждения нужны для повышения безопасности и снижения вероятности возникновения ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.