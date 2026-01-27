Дорожники Подмосковья провели ремонт знаков в 10 округах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили поврежденные, выцветшие дорожные знаки на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья, мероприятия прошли в рамках работ по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что работы проводятся оперативно, поскольку отсутствие или повреждение знака не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и повышает риск возникновения ДТП. Они прошли на улице Кольцо в Дмитрове, улице Гагарина в Луховицах, улице Горького в Егорьевске, Текстильной улице в Лобне и улице Московской в Подольске, улице Дорожной в деревне Холмец в Шаховской. Кроме того, ремонт провели на Можайском шоссе в поселке Дубки Одинцовского округа, Осташковском шоссе в деревне Беляниново в Мытищах и на дорогах в деревне Борзые в Истре и деревне Ивановское в Лотошино.
