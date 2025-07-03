Дорожники Подмосковья провели ремонт знаков в 10 округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки, расположенные на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на улицах Гагарина и Наркомвода в Жуковском, Салтыковском путепроводе в Балашихе, Большой Покровской в Павловском Посаде, улице Горячева в поселке городского типа Удельная Раменского округа и не только. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся оперативно, потому что отсутствие или повреждение знака повышает риск возникновения ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.