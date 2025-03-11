Дорожники Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити, нанесенные на объекты дорожной инфраструктуры, вдоль региональных дорог в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции под Подольском, в деревне Городище под Ступино, на Фабричном проезде в деревне Пирогово в Мытищах, на улице Ленина в деревне Ивашево Богородского округа и так далее. В ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.