Дорожные знаки отремонтировали в 10 округах Подмосковья

В Подмосковье провели ремонт дорожных знаков в 10 округах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Знаки отремонтировали и восстановили на 14 региональных дорогах Подмосковья. Это объекты, которые были повреждены или выцвели. Их выявили в ходе регулярного мониторинга состояния дорог.

Работы провели в Подольске, Чехове, Егорьевске, Красногорске, Жуковском, Солнечногорске, Серпухове, Орехово-Зуево, Люберцах и Ступино.

К примеру, в Подольске в порядок привели объект на улице Маштакова, в Егорьевске — на улице Антипова, в Люберцах — на улице Чехова в поселке Красково.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок линии освещения на дорожных участках.