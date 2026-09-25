Дознаватель МЧС из Подмосковья одержал победу в конкурсе профессионального мастерства по ЦФО
Дознаватель МЧС из Московской области был признан лучшим в ЦФО
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу Темерлан Арабов стал победителем конкурса профессионального мастерства по Центральному федеральному округу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
В рамках конкурса комиссия оценивала знание теории в области пожарно-технической экспертизы, а также практические навыки работы с материалами доследственных проверок. Также участникам нужно составить макеты уголовных дел и сдать нормативы по физподготовке.
Темерлан Арабов работает в МЧС уже 7 лет. Теперь он будет представлять ЦФО на федеральном этапе конкурса, который пройдет в октябре 2026 года в Кисловодске.