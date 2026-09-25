Гейтс предрек гибель миллиарда людей из-за ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей. Об этом он сообщил в интервью NBC.

Миллиардер назвал ИИ достаточно мощным, чтобы ситуация сложилась именно так. По его словам, у человечества никогда еще не было настолько опасного оружия, как комбинация из людей со злыми намерениями и новейших ИИ-инструментов. Гейтс вновь выступил за ограничения в сфере использования технологии.

Ранее он согласился с призывом главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие ИИ ради безопасности, отметив, что это тот редкий случай, когда инновации могут быть настолько масштабными и радикальными, что человечество к ним не готово.

Ранее психиатр Шестаков раскрыл механизм зависимости от маркетплейсов.