Гейтс предрек гибель миллиарда людей из-за ИИ

Билл Гейтс заявил о риске гибели миллиарда человек из-за ИИ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей. Об этом он сообщил в интервью NBC.

Миллиардер назвал ИИ достаточно мощным, чтобы ситуация сложилась именно так. По его словам, у человечества никогда еще не было настолько опасного оружия, как комбинация из людей со злыми намерениями и новейших ИИ-инструментов. Гейтс вновь выступил за ограничения в сфере использования технологии.

Ранее он согласился с призывом главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие ИИ ради безопасности, отметив, что это тот редкий случай, когда инновации могут быть настолько масштабными и радикальными, что человечество к ним не готово.

Ранее психиатр Шестаков раскрыл механизм зависимости от маркетплейсов.

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