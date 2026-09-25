Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском ИИ-хакатоне «Креативное поколение». Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Участие в хакатоне бесплатное для всех граждан РФ вне зависимости от возраста. Принимаются проекты из любых 16 креативных индустрий с обязательным использованием нейросетей в процессе создания.

Также состоится «ИИ-хакатон Креативное поколение. Школы». Это пятидневный офлайн-интенсив для топ-100 частных школ, организованный совместно с Московской Экономической Школой.

Проект стартует 30 сентября 2026 года. Победителей назовут в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards.

Подробная информация о проекте доступна здесь.