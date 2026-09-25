Швейцария хочет запретить самой себе вводить санкции против России

Politico: референдум о нейтралитете ограничит санкции Швейцарии против России

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Швейцария фактически не сможет вводить санкции против России без одобрения Совета Безопасности ООН, если на референдуме 27 сентября будет принято решение о нейтралитете. Об этом сообщает Politico.

Суть инициативы в том, чтобы закрепить в конституции принцип вооруженного нейтралитета. Это автоматически запретит стране вступать в военные союзы и сотрудничать с ними. Но главное — проект содержит пункт, который запрещает вводить ограничения против участников вооруженных конфликтов без мандата Совбеза ООН. На практике это означает, что Швейцария не сможет присоединяться к западным санкциям против России.

Ранее стало известно, что офис Зеленского ответил на обвинения Южной Кореи по пленным из КНДР.

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