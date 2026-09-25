Удар по логистическому центру под Киевом: Минобороны раскрыло детали

Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру ВСУ под Киевом

Политика

Российские военные атаковали логистический центр в Киевской области. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным ведомства, под удар попал объект «Хеви логистик Юкрейн» в селе Требухов. Его территория использовалась силовыми структурами Украины для хранения товаров двойного назначения. Это значит, что на складах могли находиться не только гражданские грузы, но и компоненты, пригодные для военного применения.

Ранее стало известно, как «Грады» выжигают позиции ВСУ.

Актуально

Читайте также

Мадьяр выслал российских дипломатов: политолог раскрыл, что стоит за этим решением

Мадьяр выслал российских дипломатов: политолог раскрыл, что стоит за этим решением

Скандал с генпрокурором Украины: политолог раскрыл, почему Кравченко покинул страну на служебном авто

Скандал с генпрокурором Украины: политолог раскрыл, почему Кравченко покинул страну на служебном авто

Польша заявила о дронах у границы: Минобороны ответило ударом

Польша заявила о дронах у границы: Минобороны ответило ударом

Время на стороне России: польский профессор призвал Киев к немедленным переговорам

Украине предрекли гибельную зиму: Киев просит энергетическое перемирие

Украине предрекли гибельную зиму: Киев просит энергетическое перемирие

Скрытая сделка США и РФ: политолог раскрыла, почему Трамп просит Зеленского не трогать российские заводы

Скрытая сделка США и РФ: политолог раскрыла, почему Трамп просит Зеленского не трогать российские заводы

Британская деревня проголосовала за выход из страны

Британская деревня проголосовала за выход из страны

Украина не готова к зиме: эксперт раскрыл, почему Киев может отказаться от ударов по РФ

Украина не готова к зиме: эксперт раскрыл, почему Киев может отказаться от ударов по РФ

Бешенство в Европе: Дмитриев раскрыл реакцию на диалог России и США

Бешенство в Европе: Дмитриев раскрыл реакцию на диалог России и США

«Жабагадюкинг» в украинской политике: публицист назвал причину отъезда генпрокурора из страны

«Жабагадюкинг» в украинской политике: публицист назвал причину отъезда генпрокурора из страны

Путин обратился к россиянам: полное обращение

Путин обратился к россиянам: полное обращение

Украина сменила тактику

Добавьте mosregtoday.ru в избранное