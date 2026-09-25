Удар по логистическому центру под Киевом: Минобороны раскрыло детали
Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру ВСУ под Киевом
Российские военные атаковали логистический центр в Киевской области. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным ведомства, под удар попал объект «Хеви логистик Юкрейн» в селе Требухов. Его территория использовалась силовыми структурами Украины для хранения товаров двойного назначения. Это значит, что на складах могли находиться не только гражданские грузы, но и компоненты, пригодные для военного применения.
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