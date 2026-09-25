Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

CNN: учитель естествознания обнаружил первую цепочку следов тираннозавра

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Фото: [Медиасток.рф]

В Северной Дакоте обнаружили первую известную цепочку следов, которую, вероятнее всего, оставил взрослый тираннозавр, сообщает CNN. Находку сделали в формации Хелл-Крик, а исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Следы в 2025 году заметил учитель естествознания Кент Хапс во время полевых работ недалеко от города Мармарт. Ученые расчистили участок и обнаружили четыре трехпалых отпечатка — два левых и два правых. Каждый достигает примерно 90 см в длину, а вся дорожка растянулась примерно на семь метров.

Команда Денверского музея природы и науки и Ливерпульского университета имени Джона Мурса связала их с ти-рексом из-за огромного размера, узкой формы пальцев и большого числа останков тираннозавров, известных в этом районе. Ранее находили отдельные следы взрослых тираннозавров, но полноценной последовательности отпечатков не было.

Расстояние между шагами составило около четырех метров. По нему исследователи оценили скорость животного примерно в 5,6–7 км/ч — сопоставимо с быстрым шагом человека. Из-за сильного выветривания следов эта оценка остается приблизительной.

Ведущий автор исследования Питер Фолкингем использовал высокоточные 3D-сканы, чтобы изучить дорожку дистанционно. Находка дает редкую возможность увидеть не только строение ти-рекса по костям, но и то, как конкретное животное двигалось 66,5 млн лет назад.

иностранная пресса

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