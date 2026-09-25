Водителей в Московской области предупредили о тумане до утра субботы

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автовладельцев и пешеходов о тумане, который прогнозируется до утра субботы.

В связи с непогодой в регионе объявили «желтый» уровень опасности. Управлять автомобилем в туман крайне опасно: из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше.

«Перед поездкой обязательно проверьте фары, используйте противотуманные фары, когда видимость на дороге ниже 100 метров. Если при небольшой дистанции до следующего автомобиля вы плохо видите его заднюю часть — включайте противотуманки. Не используйте дальний свет — он будет отражаться на машину и видимость станет хуже», — рекомендовали водителям.

Скорость следует снизить до минимума, а дистанцию держать увеличенную. Резкие маневры и обгоны опасны.

Если необходимо остановиться, сделать это лучше на парковке, площадке отдыха или АЗС. При этом важно оставить работающими габаритные огни и аварийку.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из главных смыслов ЮЛА — связать города Подмосковья между собой.