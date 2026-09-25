Трамп поедет в Китай

Трамп заявил, что поедет на саммит АТЭС в Китай

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало во время чайной церемонии с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что был бы рад видеть главу Белого дома и его супругу на предстоящем саммите. Трамп поблагодарил и ответил, что визит состоится, а также пообещал провести развернутые переговоры.

Ранее стало известно, что Швейцария хочет запретить самой себе вводить санкции против России.

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