Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Ступине в рамках программы «Чистый регион» отремонтировали восемь дворов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы провели во дворах домов в окружном центре, в Михневе, Городище, Ситне-Щелканове, Леонтьеве, Аксиньине, Жилеве.

В ходе ремонта во дворах привели в порядок пешеходные зоны и проезды, обустроили новые парковочные места и т. д. Ремонт проводится с учетом пожеланий местных жителей.

Всего в этом году в планах в Подмосковье планируется благоустроить 425 дворовых территорий в 56 округов.

Работа по благоустройству территорий соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств.