В Ступине в рамках программы «Чистый регион» отремонтировали восемь дворов
Ремонт восьми дворов провели в Ступине по программе «Чистый регион»
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Ступине в рамках программы «Чистый регион» отремонтировали восемь дворов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Работы провели во дворах домов в окружном центре, в Михневе, Городище, Ситне-Щелканове, Леонтьеве, Аксиньине, Жилеве.
В ходе ремонта во дворах привели в порядок пешеходные зоны и проезды, обустроили новые парковочные места и т. д. Ремонт проводится с учетом пожеланий местных жителей.
Всего в этом году в планах в Подмосковье планируется благоустроить 425 дворовых территорий в 56 округов.
Работа по благоустройству территорий соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств.