ДТП со стрельбой произошло в Истре

Дорожная авария со стрельбой произошла в Истре, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. В результате пострадал один человек.

Инцидент произошел на сорок седьмом километре дороги М-9 «Балтия». После аварии между двумя водителям вспыхнула ссора. В ходе разборок один из них выстрелил из пистолета в оппонента и его автомобиль.

Автовладелец 1990 года рождения, получивший травмы, обратился к сотрудникам полиции, которые ранее оформляли аварию. Те вызвали на место скорую помощь.

Стрелка 1980 года рождения задержали, изъяв у него травматический пистолет. По факту случившегося проводится проверка.