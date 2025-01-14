Два автобуса и три легковушки столкнулись на трассе в Солнечногорске
Один человек погиб в результате массового ДТП в Солнечногорске
Фото: [t.me/gumvd50]
Один человек стал жертвой массовой дорожной аварии в Солнечногорске, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел на трассе М-10 «Россия».
Вечером во вторник на 50-м километре указанной дороги столкнулись автобус King Long и три легковых автомобиля, которые следовали в попутном направлении.
Спустя некоторое время второй автобус, следовавший в том же направлении, врезался в стоявший автобус и сбил людей, которые выходили из него. В результате один человек от полученных травм скончался.