Два человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Истре

В Истре в результате дорожной аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Инцидент произошел 23 января на трассе М-9 «Балтия», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

На 40-м километре дороги столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Opel». От удара отечественный автомобиль перевернулся и загорелся. После этого огонь перекинулся на иномарку.

В результате аварии погибли 18-летний водитель и 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ».

По факту случившегося проводится проверка. Выяснилось, что водительских прав у молодого человека, находившегося за рулем «ВАЗ», не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.