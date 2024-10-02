Два детских сада на 575 мест поставили на кадастровый учет в Подмосковье

Два новых детсада были поставлены на кадастровый учет в Люберцах и Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В Люберцах садик возвели на территории жилого комплекса «Жулебино парк». Площадь учреждения составляет пять тысяч квадратных метров, оно рассчитано на 350 мест.

В Балашихе детсад появился в ЖК «Новгород Павлино». Площадь объекта превышает три с половиной тысячи квадратных метров. Здесь смогут заниматься 225 детей.