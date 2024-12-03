Два грузовых автомобиля столкнулись на участке дороги в Дмитрове
Фото: [t.me/gumvd50]
Два грузовых автомобиля марки «Газель» столкнулись на участке дороги А-104 в Дмитрове, передает ГУ МВД России по Московской области. В результате происшествия пострадал один человек.
Инцидент произошел на девяносто первом километре дороги днем во вторник. На участке столкнулись два грузовых автомобиля, которые следовали во встречном направлении.
В результате столкновения одно транспортное средство съехало в кювет, а второе опрокинулось и загорелось. Пострадавшего госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на участке затруднено.