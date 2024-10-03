Два лесных пожара произошло в Подмосковье за сутки

Два лесных пожара произошло в Подмосковье второго октября. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Одно из возгораний произошло в двух километрах от Алферово в Егорьевске, второе в одном километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе — в Егорьевском и Ногинском филиалах ГКУ МО «Мособллес» соответственно.

К ликвидации пожаров были привлечены 65 человек и 26 единиц спецтехники. Оба возгорания удалось потушить в день их выявления.

Сегодня практически во всем Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности, завтра — второй класс, в субботу — первый класс.