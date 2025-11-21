Два педиатрических кабинета отремонтировали в поликлинике Подольской детской больницы
В Подольске отремонтировали два кабинета педиатров в поликлинике на Ульяновых
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске отремонтировали два педиатрических кабинета в поликлинике № 1 Подольской детской больницы на улице Ульяновых. Работы провели в рамках субсидии на текущий ремонт учреждений здравоохранения Подмосковья.
До этого зампред правительства Московской области — глава Министерства здравоохранения Московской области Максим Забелин проверил работу Подольской ОКБ.
Также в подольской поликлинике в рамках ремонта установили пандус для маломобильных граждан и новые козырьки над входами в здание. Сейчас завершается укладка плитки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел роддом в Химках, где до этого провели капитальный ремонт.