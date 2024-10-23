Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России», которую учредил журнал «Сноб». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, Подмосковье претендует на победу в номинациях «Место действия» (театр) и «Искусство создавать» (арт).

В первую номинацию попал литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который прошел в Больших Вяземах. Во вторую — выставка «Маковские. Константин и Владимир», которая проходила в Серпуховском историко-художественном музее.

Сейчас члены экспертных советов проводят голосование за проекты, которые будут включены в шорт-лист.