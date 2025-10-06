Два сквера и набережную благоустроили в Подольске ко Дню города

В Подольске ко Дню города обновили набережную в парке имени Виктора Талалихина и два сквера — имени Пушкина и Спасателей. Об этом сообщили в администрации округа.

В этом году в Подмосковье благоустроят свыше 500 тропинок в рамках программы «Пешком», отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В сквере имени Пушкина обустроили уголок поэзии и тишины, установили новые скамейки и качели, создали уличную библиотеку, построили амфитеатр. В сквере Спасателей заменили плиточное покрытие и установили новые малые архитектурные формы.

На территории набережной обустроили новые пространства для детей, любителей спорта и пеших прогулок, а также уютные зоны отдыха у воды.

