Два здания четвертой гимназии в Дзержинском откроют после капремонта в 2025 году

Два здания гимназии №4 в Дзержинском планируется открыть после капремонта в следующем году. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в зданиях дошкольного отделения учреждения на Спортивной улице. Сейчас степень строительной готовности первого объекта составляет 55%, второго — 52%.

В первом здании проводятся фасадные и электромонтажные работы. Во втором рабочие занимаются фасадом и кровлей, устанавливают отопительную систему, демонтируют полы.

По итогам ремонта в обоих зданиях будут приведены в порядок фасады и кровли, заменены двери и окна, обновлены инженерные коммуникации, установлена новая сантехника и мебель, благоустроена прилегающая территория.