Двадцать четыре многодетные семьи получили жилищные субсидии в Подмосковье с января

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Фото: [Медиасток.рф]

Двадцать четыре подмосковные многодетные семьи получили субсидии для улучшения жилищных условий с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Жилище».

В семьях, получивших субсидии в текущем году, воспитывают 181 ребенка.

В общей сложности с начала реализации проекта субсидии были выделены 287 многодетным семьям с 2,2 тысячи детей.

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