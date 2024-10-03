Двадцать четыре многодетные семьи получили жилищные субсидии в Подмосковье с января
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Двадцать четыре подмосковные многодетные семьи получили субсидии для улучшения жилищных условий с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Жилище».
В семьях, получивших субсидии в текущем году, воспитывают 181 ребенка.
В общей сложности с начала реализации проекта субсидии были выделены 287 многодетным семьям с 2,2 тысячи детей.