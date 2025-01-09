Двадцать два приема жителей проведут в приемной Мособлдумы в первом квартале 2025 года

На официальном сайте Московской областной Думы опубликовали график личного приема жителей в приемной регионального парламента в первом квартале 2025 года.

На указанный период запланировано 22 приема граждан. Депутаты Мособлдумы будут вести прием жителей в еженедельном режиме по вторникам и средам.

Чтобы попасть на личный прием в региональный парламент, нужно предварительно записаться по телефону: 8 (495) 988-66-01. Звонки принимают каждый день с 10:00 до 13:00.

Приемная находится в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, д. 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в регионе утвердили график приема жителей в приемной Правительства Подмосковья на январь 2025 года.