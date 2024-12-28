В Подмосковье утвердили январский график приема жителей в приемной Правительства Московской области

В Подмосковье был утвержден график приема жителей в приемной Правительства Московской области на январь 2025 года. Помимо этого, утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов региона и график приема жителей адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.

В приемной Правительства Подмосковья прием граждан начнется 13 января. В этот день с 10 часов утра прием будет вести председатель Комитета по ценам и тарифам региона Олег Толмачев, с 15 часов — первый зампред областного правительства Наталия Масленкина. Четырнадцатого января с 15 часов можно будет попасть на прием к министру информации и молодежной политики Подмосковья Екатерине Швелидзе. Подробная информация о часах приема в приемной Правительства региона представлена на этом сайте.

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов будут принимать жителей 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января с 10 часов утра до двух часов дня. На консультацию нужно будет предварительно записаться по телефону 8 (498) 602-31-13. Прием будет проводиться в БЦ «Кубик», секция «В». Он расположен на бульваре Строителей, 4с1 в Красногорске. Подробный график доступен здесь.

Личный прием граждан в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья будет проводиться в течение января с 10 часов утра до часа дня. Ознакомиться с датами приема можно по этой ссылке.