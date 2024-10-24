Двадцать камер установили на железнодорожных станциях Подмосковья с начала года

Шестнадцать железнодорожных станций региона с начала года оборудовали камерами, чтобы выявлять случаи нарушений правил перехода через пути. С января было установлено двадцать устройств, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Камеры оснащены функцией распознавания лиц. По полученным видеоматериалам составляется протокол о привлечении нарушителя к административной ответственности.

В общей сложности в области установлено 136 таких камер. За три квартала текущего года они зафиксировали примерно шесть тысяч нарушений.