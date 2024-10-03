Две компании в Подмосковье предостерегли от нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушителей выявили в Коломне и Раменском. Это компании ООО «Финдисп» и «Диво».

Первая занимается производством лакокрасочных материалов и сбрасывает стоки с очистных сооружений в водоем. Выяснилось, что в стоках превышены ПДК загрязняющих веществ.

Вторая компания выпускает гранулированный пластик. При производстве она использует источники выбросов, которые не поставлены на учет в реестре объектов негативного воздействия.

Обе организации обязали устранить нарушения.