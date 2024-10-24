Две новые автозаправки построили на трассе М-12
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Две новые автозаправочные станции построили на трассе М-12. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Новые объекты ввели на участке трассы «Москва — Казань» в Павловском Посаде. Проекты реализовало ООО «Газпромнефть-Центр».
На заправках обустроили восемь колонок по раздаче топлива под навесом и четыре выносные колонки для большегрузов. Также на станциях открыты кафе и магазин, оборудован Wi-Fi.
Каждая автозаправочная станция рассчитана на пятьсот заправок в сутки.