Две новые автозаправки построили на трассе М-12

Две новые автозаправочные станции построили на трассе М-12. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Новые объекты ввели на участке трассы «Москва — Казань» в Павловском Посаде. Проекты реализовало ООО «Газпромнефть-Центр».

На заправках обустроили восемь колонок по раздаче топлива под навесом и четыре выносные колонки для большегрузов. Также на станциях открыты кафе и магазин, оборудован Wi-Fi.

Каждая автозаправочная станция рассчитана на пятьсот заправок в сутки.