Две с половиной тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2024 году

В уходящем году программа капремонта охватила две с половиной тысячи подъездов региона, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В целом с 2016 года в регионе в порядок привели свыше 108 тысяч подъездов. Этот показатель составляет 60% от совокупного числа таких объектов в области.

В этом году в Подмосковье также подвели итоги конкурса на лучший подъезд за 2022 и 2023 годы. В 2022 году лучшим отремонтированным был признан подъезд в Реутове, лучшим тематическим — в Балашихе. В 2023-м лучшим отремонтированным стал подъезд в Балашихе, лучшим тематическим — в Химках.