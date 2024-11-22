Две студентки медколледжа Подмосковья стали лауреатами «Большой перемены»

Екатерина Кирина обучается по специальности «Сестринское дело» на первом курсе в Ногинском филиале, Софья Сомова — по той же специальности на третьем курсе в Егорьевском филиале.

Девушки представили свои проекты в направлении конкурса «Будь здоров!». Екатерина презентовала проект на тему здорового питания, Софья — на тему негативного влияния курения вейпов на здоровье школьников.

В результате студентки стали лауреатами второй степени и получили денежные премии и сертификаты на туристические туры по России.