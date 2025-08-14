Двенадцать особо охраняемых природных территорий регионального значения появилось в Подмосковье за пять лет

В Подмосковье за пять лет создали 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом рассказали в Московской областной думе.

В целом в регионе насчитывается 262 подобных объекта. Они находятся в 36 округах.

«И наша задача — совместными усилиями эти природные уголки нашего Подмосковья сохранить для себя, для наших будущих поколений», – подчеркнул председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По словам заведующего отделом по работе с природными территориями Минэкологии региона Дмитрия Овдиенко, в области разработали и утвердили правила туризма на территориях заказников. В планах — оцифровка всех ООПТ и создание цифровых карт, брошюр, приложений и паспортов объектов.

«И чтобы можно было прийти на территорию, открыть приложение, и там было все отражено — кто здесь обитает, что растет, какой действует режим. Чтобы люди могли сами прийти и посмотреть. Не обязательно с гидом, а даже самостоятельно. И вот вам — и маршрут интерактивный, и карта, и описание», – рассказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарков в регионе.