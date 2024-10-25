Двенадцать тонн сыра в сутки будут производить на новом заводе в Подмосковье

Двенадцать тонн сыра в сутки и до пяти тысяч тонн в год будут производить на новом заводе в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предприятие было построено ГК «Роты-Агро» в Ленинском округе за полтора миллиарда рублей. Его площадь составляет более шести тысяч квадратных метров. На заводе создали двести рабочих мест.

На предприятии обустроили цеха приемки и пастеризации молока на 120 тонн в сутки, хранилища и камеры созревания.

На заводе будут производить мягкие молодые сыры с плесенью, а также твердые и полутвердые сыры.