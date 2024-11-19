Движение открыли на временном мосту у деревни Мансурово

Движение было открыто на временном мосту возле деревни Мансурово в Истринском городском округе, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, открытие движения обеспечит для жителей близлежащих населенных пунктов комфортный проезд к Новорижскому шоссе.

Мост был построен через реку Молодильню на период капремонта, который проводится на основном мосту. Конструкцию полностью демонтируют и возведут на ее месте новое строение. Также на объекте заменят системы дренажа и водоотведения. Завершение работ запланировано на четвертый квартал следующего года.