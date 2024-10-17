Двое молодых людей выстрелили из пневматического пистолета в посетителя ТЦ в Химках

В одном из торговых центров в Химках двое молодых людей выстрелили в мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, между мужчиной 1967 года рождения и двумя жителями 2002 и 2008 годов рождения возник конфликт. В ходе разборок один из парней выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

Потерпевшему оказали необходимую помощь. Молодых людей задержали. Несовершеннолетнего опросили в присутствии законного представителя. Используемое оружие было изъято.