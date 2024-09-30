Двое подростков получили травмы в результате драки в Раменском

Двое несовершеннолетних получили травмы в результате драки в Раменском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов быстрого питания на улице Михалевича. В ходе потасовки молодой человек 2006 года рождения и двое подростков 2007 года рождения получили травмы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется розыск остальных участников конфликта.